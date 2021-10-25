محمد رضوان يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركته في «موضوع عائلي»

كشف الفنان محمد رضوان، لـ«الوطن»، عن تفاصيل مشاركته في عمل درامي جديد، والذي يحمل اسم «موضوع عائلي»، مع المنتج أحمد الجنايني، والذي يعد من تأليف كلاً من محمد عز، وكريم يوسف، وأحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

محمد رضوان يشارك في «موضوع عائلي» مع ماجد الكدواني

وقال محمد رضوان، إن مسلسل «موضوع عائلي»، في مرحلة المونتاج الآن، ويشارك به عدد كبير من النجوم، مثل: الفنان ماجد الكدواني، والفنانة أمينة خليل، وغيرهم من النجوم، لافتاً في حديثه أن مسلسل (موضوع عائلي)، سوف يعرض في بداية أو منتصف شهر نوفمبر المقبل، على منصة (شاهد)، الإلكترونية.

مسلسل «موضوع عائلي» يتكون من 10 حلقات

وتابع محمد رضوان، أن مسلسل «موضوع عائلي» يتكون من 10 حلقات، حيث يدور العمل في إطار الكوميدي الاجتماعي، والإنساني، كما يناقش قضية جديدة تخص العائلات، والتي سوف تعجب الجمهور.

محمد رضوان يتحدث عن دوره في مسلسل «موضوع عائلي»

وعن دوره في المسلسل، أشار محمد رضوان إلى أن دوره سيكون مفاجأة، «دوري في الفيلم سيكون مفاجأة لجمهوري، خاصةً لأني لا أحب التكرار في الشخصيات التي أقدمها، ودائماً أبحث عن الاختلاف والتنوع لكي أقدمه». لافتاً إلى أنه يكون سعيد عندما تحقق أدواره نجاحاً كبيرًا، وتصبح حديث المتابعين.

رضوان يشارك في العيد من الأعمال الدرامية في عام 2021

ويذكر أن الفنان محمد رضوان، قدم العديد من الأعمال الدرامية في عام 2021 الجاري، والذي كان أشهرها هو دوره في مسلسل «شقة 6»، إخراج محمود كامل، وتأليف مصطفى يوري، و«بين السما والأرض»، من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ.