محمد رضوان: شخصية عم عابد في حكاية «على الهامش» محورية ومتناقضة

تصدر المشهد الشهير للفنان محمد رضوان، في حكاية «على الهامش»، من مسلسل «إلا أنا»، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تفاعل معه العديد من رواد هذه المواقع، خاصةً بعد قيام رضوان، بتجسيد شخصية «عم عابد»، الرجل الجدع، الذي يؤثر على نفسه، من أجل الآخرين، ولكنه في نفس الوقت يأخذ أموال مقابل الأشياء التي يقدمها، ما صدم جمهور المسلسل، حول تركيبة هذه الشخصية.

وفي هذا الصدد تواصل «الوطن»، مع الفنان محمد رضوان، لمعرفة كيفية تحضيره لهذا الدور، وهل كان متوقعا رود الأفعال الإيجابية على الشخصية التي يقوم بها أم لا.

محمد رضوان يتحدث عن دوره في حكاية «على الهامش»

وقال الفنان محمد رضوان لـ «الوطن»: «عندما تم ترشيحي لهذا الدور، وقرأت السيناريو، وجدت أن عم عابد، شخصية مهمة جداً، لأنه شخص محوري، وشهم، ولكنه متناقض، لأنه أيضاً مادي، ويأخذ الأموال مقابل الأشياء التي يقدمها للآخرين»، مشيراً إلى أن شخصية «عم عابد»، هي شخصية تمثل أغلب المصريين، خاصةً لأنهم يؤثرون على أنفسهم لخدمة الآخرين، ولديهم مروءة.

رضوان: البيئة التي نشأت بها هي التي ساعدتني على تأدية شخصية «عم عابد»

وعن كيفية تحضيره لهذا الدور، قال الفنان محمد رضوان، «البيئة التي نشأت بها ساعدتني على أن أقوم بتأدية شخصية عابد، بهذه الطريقة، حتى تظهر طبيعية، ويحبها الجمهور»، مشيراً إلى أنه نشأ في الدرب الأحمر، والحسين والغورية، وتعامل مع كثير من الأشخاص الذين يشبهون «عم عابد»، في تصرفاتهم وأفعالهم.

رضوان سعيد برود الأفعال ونجاح الشخصية

وعن توقعه لرود الأفعال، قال رضوان: «أنا سعيد جداً بردود الأفعال حول شخصية عم عابد، خاصةً لأني دائماً حريص على أن تظهر الشخصيات التي أقدمها بصورة طبيعية، حتى يتقبلها الجمهور، وتكون قريبة منه».