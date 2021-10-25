قتيلان و9 جرحى في انفجار مختبر بجامعة في الصين

قتل شخصان وجرح تسعة آخرون على الأقل، في انفجار وقع بأحد المختبرات بجامعة شرقي الصين، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

وقع الانفجار مساء الأحد، بجامعة نانجينغ المتخصصة في علوم الطيران والملاحة الفضائية، وتعد نانجينغ مركزا رئيسيا للتعليم العالي يجذب أعدادا كبيرة من الطلاب الأجانب وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

تحقيقات في أسباب انفجار كلية التكنولوجيا

يحقق المسؤولون في أسباب انفجار مختبر فى الصين الذي وقع في كلية علوم المواد والتكنولوجيا، وفق تلفزيون الصين المركزي.

لم يتم الإعلان عن هوية الضحايا، ويفيد موقع الكلية بأن أكثر من ألف طالب أجنبي حضروا فيها دورات في الهندسة والأعمال واللغة الصينية.

هوية الضحايا مجهولة

كما لم يتضح عدد الطلاب الذين استمروا في الدراسة هناك، بعد أن فرضت الصين قيودا على السفر بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن الصين سعت للعب دور رئيسي في الطيران العالمي والفضاء، غير أن جهودها لإنتاج طائرات تجارية لم تحدث أثرا مهما بعد.