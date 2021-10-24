تطعيم 76% من سكان الصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينغ، اليوم الأحد، إن الصين طعمت حتى أمس الثلاثاء، نحو 75.6% من سكانها بالكامل باللقاحات المضادة لوباء «كوفيد-19».

1.068 مليار من سكان الصين تلقوا اللقاح

وصرّح المتحدث باسم اللجنة الوطنية، خلال حوار صحفي، أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة المضادة لفيروس كورونا، المسبب لوباء «كوفيد-19»، حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.

الصين تحقن من مر على تطعيمهم 6 أشهر على الأقل بجرعة منشطة

ويشار إلى أنّ البيانات الرسمية في الصين قد أظهرت أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم أمس السبت، من جهتها كانت الصين قد بدأت في حقن من مر على تطعيمهم 6 أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.

الصين تتمكن من احتواء الفيروس ونسب ضئيلة للإصابة به

وعقب مرور ما يقرب من عامين منذ بدء ظهور فيروس كورونا في الصين فقد استطاعت بكين احتواء الفيروس إلى حد بعيد، ورغم ظهور حالات إصابة بفيروس «كوفيد -19» إلاّ أنّ تلك الحالات المتفرقة التي تظهر محليا تعد ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.

إجازة مدفوعة الأجر وإغلاق الخدمات غير الأساسية

وكانت روسيا قد أصدرت قراراً يوم الأربعاء الماضي بمنح العاملين إجازة بسبب كورونا، وستكون بمثابة عطلة رسمية مدفوعة الأجر، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد، وفي تطور آخر أعلنت روسيا يوم الخميس الماضي عن إغلاق الخدمات غير الأساسية اعتباراً من 28 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر لمواجهة عودة انتشار فيروس كورونا.