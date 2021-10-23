الصين تسجل 38 إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»

قالت السلطات الصحية في الصين، اليوم، إن البر الرئيسي لـ البلاد، سجل 38 حالة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس الجمعة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، أنه من بين الحالات المحلية الجديدة، تم الإبلاغ عن 17 حالة في قانسو، و11 حالة في منغوليا الداخلية، و6 حالات في بكين، و3 حالات في نينجشيا، وحالة واحدة في يوننان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

لجنة الصحة الوطنية تعلن تسجيل 12 حالة جديدة وافدة من الخارج

وأضافت اللجنة الصينية، أن تم الإبلاغ عن 12 حالة جديدة وافدة من الخارج، بما في ذلك 3 حالات في شنجهاي، وحالتان في كل من فوجيان وقوانجشي، وحالة واحدة في كل من تيانجين ولياونينج وشاندونج وقوانجدونج ويوننان.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن حصيلة الإصابات في الصين، ارتفعت إلى 96715 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4636 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت البلاد، 1508 إصابات جديدة بـ«كورونا»، و20 حالة وفاة، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى 350476 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 2745 حالة.

وفي سياق متصل، قالت شركتا «فايزر» الأمريكية وشريكتها «بيونتك» الألمانية، إن لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» آمن وفعال بنسبة 90.7% لـ الأطفال المصابين بأعراض ممن تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 11 عاما.

وكشفت الشركتان عن البيانات في وثيقة نشرت، أمس الجمعة، قبل اجتماع مستشاري إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المقرر عقده الثلاثاء المقبل، فيما ذكرت وكالة انباء «شينخوا» الصينية، إن الشركتان، تطبقان ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء لنظام جرعتين من جرعتهما البالغة 10 ميكروجرام للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما، وستعطى الجرعتان بفاصل 3 أسابيع بينهما.

وأمس الأول الخميس، أظهرت دراسة جديدة، أن الجرعة التعزيزية من لقاح «فايزر»، تزيد مناعة الجسم بمقدار 95.6%، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.