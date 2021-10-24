تفاصيل مصرع 2 وإصابة 7 في انفجار مبنى بشمال الصين

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين، جراء انفجار وقع صباح اليوم الأحد، في مدينة «وافانغديان» بالصين، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية، وكانت السلطات المحلية في مدينة لياونينغ شمال شرق الصين قد قالت إن الانفجار وقع في مبنى سكني بمدينة «وافانغديان»، كما قامت السلطات المعنية بإخماد الحريق الناجم عن الانفجار، ونقل جميع المصابين إلى المستشفى، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب وقوع الانفجار.

انفجار بمصنع كيماويات

يأتى ذلك بعد ساعات، من وقوع انفجار بمصنع كيماويات في منطقة منغوليا الداخلية شمال الصين أمس، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بحسب التلفزيون الصيني، كما تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في غضون ساعة، ونقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية.

وتمكنت السلطات الأمنية المحلية، من احتجاز الممثل القانوني للشركة، كما أمرت بوقف إنتاج الشركة حتى يكتمل التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

تفاصيل انفجار مطعم بالصين

وفى الخميس الماضى، لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرين بجراح إثر أنفجار قوي هز مطعما في مدينة شنيانغ بشمال شرقي الصين، و قالت السلطات الأمنية إنه جرى التحقيق في سبب وقوع الحادث، وبحسب صحيفة الشعب اليومية الصينية، فإن رجال الإنقاذ عثروا على 3 قتلى وأكثر من 32 جريحًا، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.

وفى سياق متصل، نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح الدمار الهائل للمطعم المكون من ثلاثة طوابق، الذى أدى إلى انتشار حطامه في جميع أنحاء المنطقة، كما تضررت المباني المجاورة له.

وبحسب وكالة فرانس برس الفرنسية، شهدت الصين، انفجارات وحوادث صناعية عديدة خلال الشهور الماضية، و يأتى ذلك بسبب مخالفة قواعد السلامة.