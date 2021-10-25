المؤتمر السنوي لقسم أمراض الباطنة يواصل فعالياته بجامعة أسيوط

تواصل جامعة أسيوط لليوم الثاني على التوالي، فاعليات المؤتمر السنوي لقسم أمراض الباطنة بوحداته المختلفة، والذي انطلقت فاعلياته أمس الأحد، تحت عنوان «أمراض الكلي والحالات الحرجة»، خلال الفترة من 24 إلي 25 من أكتوبر الجاري بجامعة أسيوط ومن 27 إلى 30 أكتوبر بمدينة الغردقة وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بدور المؤتمر من الناحيتين الأكاديمية والبحثية فضلاً عن دوره في مواكبة أحدث طرق التشخيص والعلاج في هذا المجال، لافتا إلى أن ذلك يؤكد ما تشهده مستشفيات أسيوط الجامعية من سياسة تهدف إلي تحسين الخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى من المترددين عليها .

وثمن الدكتور علاء عطية بكلية الطب، دور الجامعة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مؤكداً على تعاظم دور قسم أمراض الباطنة باعتباره واحداً من أعرق الأقسام الطبية التي تؤدي العديد من الخدمات المتشعبة بالتعاون مع مختلف الأقسام داخل الكلية والمستشفى الجامعي وما حققه من طفرة نوعية في شتى تخصصاته الفرعية الدقيقة .

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى دور جامعة أسيوط البارز وتعاونها المثمر مع وزارة الصحة في تقديم الدعم الكامل لمختلف الأنشطة الطبية التي تخدم المواطنين على كافة المستويات، وفي مقدمتها دعمها للمباردات الرئاسية التي انطلقت خلال الفترات الماضية.

بدء زراعة الكلي بأحد مستشفيات مديرية الصحة

وأشار وكيل الوزارة إلى شراكة مجددة خلال الفترة المقبلة تقوم على إسهامات الجامعة في المشروع القائم على بدء زراعة الكلي بواحدة من مستشفيات وزارة الصحة واعتماد برنامج تدريبي متخصص في هذا المجال تحت إشراف جامعة أسيوط، مشيداً بدور قسم أمراض الباطنة وكافة القائمين عليه ممن لهم في الفضل في تطوير وإنشاء وحدة الكلى الصناعي بالجامعة والمساهمة في إنشاء وحدات كلى بمختلف الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور محمد اليمني أن انطلاق أعمال المؤتمر يأتي استكمالاً لأنشطة قسم الباطنة والذي ساهم بدوره في إنشاء وتطوير العديد من الأقسام والوحدات بالكلية.

محاور المؤتمر

وأشار الدكتور سمير كمال، إلى أن المؤتمر يستهدف هذا العام التركيز علي أمراض الكلي والحالات الحرجة، حيث يتناول من خلال 10 جلسات علمية ممتدة على مدي 5 أيام، العديد من المحاور من بينها أمراض الكلى والجهاز الهضمي، التداخل بين الكلى وأمراض الدم، علاج الحالات الحرجة، وكذلك زراعة الكبد والتقليل من مشكلات وحدة العناية المركزة، ومشاكل الغدد الصماء، إلى جانب الحالات الحرجة في زراعة الكبد وأمراض الروماتيزم والتغذية والسمنة.