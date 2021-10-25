مدير الكلية الحربية لـ«الخريجين الجدد»: أنتم ضباط اليوم وقادة المستقبل

قال اللواء أشرف سالم، مدير الكلية الحربية، إنّ القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة، يؤكدان دائما أنّ طلاب الكليات العسكرية أمانة، والكلية الحربية تقدّر جيدا معنى كلمة الأمانة، وفور قبول الطلاب بالكلية الحربية وانضمامهم، يتم بناء شخصياتهم على التقاليد العسكرية، وتنمية عقيدة الولاء والانتماء للوطن، وتشكيل الوعي الصحيح ضد كل ما يستهدف عقولهم والوطن.

وهنأ مدير الكلية الحربية خريجي الكلية الحربية، في تصريحات له للتلفزيون المصري قبيل انطلاق فعاليات حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، الملتحقين بالقوات المسلحة كضباط، قائلا: «أقدم كل التهاني للجميع من الأهالي والضباط الجدد، الذين انضموا اليوم لصفوف القوات المسلحة، وأتمنى لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، وأنصحهم بالانضباط والتعلم لكل ما يستجد بمجال عملهم، أنتم ضباط اليوم وقادة المستقبل».

الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد فعاليات حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية

ومن المقرر أن يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، فعاليات حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية، «الحربية، الجوية، البحرية، والفنية العسكرية»، وذلك بمقر الكلية الحربية، في بث مباشر على الهواء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة يوم الأربعاء الماضي الموافق 20/10/2021، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، واستقبل أهالي الخريجين، رئيس الجمهورية، بالتصفيق الحاد والزغاريد والهتاف، وبادلهم الرئيس السيسي التحية، ومنح أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية، تقديرًا من الرئيس السيسي لأوائل دفعة الخريجين من كلية الشرطة.