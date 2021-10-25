«الصحة العراقية» تحذّر من موجة رابعة لكورونا بسبب متحورات الفيروس

حذّرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الإثنين، من انتشار موجة رابعة جديدة من فيروس كورونا المستجد نتيجة للتحورات الجينية في الفيروس.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة السومرية الإخبارية، أنّها تراقب عن كثب من خلال لجانها وخبرائها الوضع الوبائي العالمي، حيث شهدت عدة دول في الأيام الماضية ارتفاعا غير مسبوق بعدد الإصابات والوفيات، رغم بلوغ تلك الدول مستويات عالية لنسب تلقيح مجتمعاتها، وارتفع عدد الإصابات في بريطانيا وروسيا بشكل كبير مع زيادة بالوفيات، ووجود دلائل لظهور تحورات جديدة بفيروس كورونا.

الصحة العراقية: لا نستبعد موجة رابعة من كورونا

وأضافت أنّ «الزيادة تهدد بانتشار هذه السلالات الجديدة إلى باقي دول العالم، ولا نستبعد حدوث موجة رابعة نتيجة للتحورات الجينية، إضافة إلى وجود العوامل المساعدة لتدهور الوضع الوبائي في العراق، نتيجة لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وكثرة التجمعات، وعدم تحقيق نسب عالية من تلقيح المواطنين، ما ينبئ بارتفاع بالإصابات التي قد تكون قاسية وتهدد نظامنا الصحي».

التطعيم ضد كورونا السبيل الوحيد لوقف ارتفاع الإصابات

وتابعت أنّ «السبيل الوحيد لوقف خطر الموجات الوبائية المتوقعة، هو تحقيق النسب العالية من تلقيح المجتمع، وللأسف لم نبلغ النسبة المطلوبة التي تدفع خطر التدهور الوبائي المتوقع»، مطالبة المواطنين بالتوجه الفوري لمراكز لقاح كورونا حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم حيث يتوفر اللقاح بشكل كافٍ في جميع المؤسسات الصحية.