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أهالي خريجي الكليات العسكرية يستقبلون الرئيس بالتصفيق والزغاريد (صور)

كتب:

نرمين عفيفي
10:04 ص | الإثنين 25 أكتوبر 2021
صور الرئيس تزين مدرجات أهالي خريجي الكليات العسكرية

صور الرئيس تزين مدرجات أهالي خريجي الكليات العسكرية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر الكلية الحربية، لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية.

ولاقى الرئيس ترحابًا كبيرًا من أهالي الخريجين، وتصفيقًا حادًا وزغاريد، كما رفع الأهالي صورًا للرئيس تحية له، بمجرد دخوله ساحة الاحتفال، ولوّح الرئيس عبدالفتاح السيسي يده من نافذة سيارته ليرد التحية لأهالي الخريجين.

وعزف حرس الشرف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

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