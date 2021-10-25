بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية، «الحربية، الجوية، البحرية، والفنية العسكرية، والدفاع الجوي، وكلية الطب العسكري، والمعهد الفني للقوات المسلحة وكليات الدفاع الجوي، وكلية الطب العسكري، والمعهد الفني للقوات المسلحة»، وذلك بمقر الكلية الحربية، في بث مباشر على الهواء، وتقدم «الوطن» لقرائها بثا مباشرا لمتابعة فعاليات حفل التخرج والعروض التي سيقدمها الطلاب أمام الرئيس.

الرئيس السيسي شهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة يوم الأربعاء الماضي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة يوم الأربعاء الماضي الموافق 20/10/2021، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، واستقبل أهالي الخريجين، رئيس الجمهورية، بالتصفيق الحاد والزغاريد والهتاف، وبادلهم الرئيس السيسي التحية، ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية، تقديرًا من الرئيس السيسي لأوائل دفعة الخريجين من كلية الشرطة.

وقرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة مع تعيينهم برتبة «ملازم تحت الاختبار»، كما أصدَر وزير الداخلية، قرارًا بمنح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين وخريجي كليات الحقوق دبلومة «علوم الشرطة» مع تعيينهم بهيئة الشرطة.

الرئيس: مش هنسى أقدم باسمي واسم المصريين التحية والاحترام لأسر الشهداء

وخلال الحفل هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الضباط الخريجين الجدد والضابطات، قائلًا: «ألف مبروك، واسمحولي أهني الأسر وأشكرهم أيضًا إنّهم قدموا أبنائهم وبناتهم علشان يتولوا مهمة عظيمة جدًا وهي أمن مصر وسلامة الناس، فكل التحية والشكر لكم جميعًا على ذلك».

وأضاف الرئيس السيسي: «مش هنسى أقدم باسمي واسم المصريين كل التحية والاحترام لأسر الشهداء والمصابين من الشرطة والجيش والقضاء وطوائف المجتمع»، مؤكدا على أنَّه يجب البدء في كل مناسبة وكل طابور بسلام الشهيد، مشددًا على أنَّه يجب الحفاظ على هذه المراسم، بقوله: «أرجو من قائد الطابور ينادي على سلام الشهيد، ونسجل التحية لهم دايمًا من خلال هذا الإجراء».

الرئيس يثمّن ضحيات الشعب المصري جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة والجيش

واستكمل السيسي أنّ السنة الحالية تشهد تخريج الدفعة الثانية لكلية الشرطة من حاملي الدراسات العليا من شابات وشباب الحقوق والكليات المتخصصة، وتطوير العملية التعليمية بالحاصلين على الدكتوراة والماجستير، مشيرًا إلى البرامج التي تنفذ بوزارة الداخلية لتطوير قدرات وأداء أبنائها من الخريجين والعاملين في القطاع الشرطي.

وقال الرئيس السيسي، إنَّه من المهم تذكّر السنوات الصعبة التي مرّت على مصر السبع سنوات الماضية، مثمّنًا تضحيات الشعب المصري جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة والجيش في سبيل تقدم الوطن.

التعامل مع الشعب أمر ليس باليسير

وأضاف الرئيس السيسي: «لن ننسى أبدًا الأبناء والبنات الذين قدّموا أروحهم وحياتهم وإصاباتهم، وما زال حتى الآن يقدم من الجيش والشرطة شهداء ومصابين»، متابعا: «بقول للخريجين الجدد انتوا بتتعاملوا مع المواطن وأمنه وراحته وسلامته، فتذكروا دائمًا إنكم تكونوا قدوة لهم، وفي التعامل معاهم ومعالجة المسائل الأمنية والمصالح الخاصة بهم».

واستكمل الرئيس: «أنا عارف إن التعامل مع الشعب أمر ليس باليسير، بس دي صورة رائعة جدا إننا نكون ممثلين لوزارة الداخلية في كل القطاعات اللي بتتعامل مع الجمهور، ونكون قدوة»، مختتمًا حديثه «بتمنالكم التوفيق، وبقول مرة تانية ألف مبروك، وخلي بالكم من نفسكم وزمايلكم ودايمًا تكونوا مثل عظيم ورائع في كل حتة».