السيسي: نتطلع لتطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، حيث أعرب رئيس الجمهورية، عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي.

مفوض الاتحاد الأوروبي: أوروبا تعول على مصر بقيادة السيسي الحكيمة في صون أمن المتوسط

فيما أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي، عن تعويل أوروبا على مصر بقيادة الرئيس السيسي الحكيمة كمركز ثقل وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في جنوب المتوسط، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الجانبان يبحثان جهود إعادة إعمار قطاع غزة

وشهد اللقاء، بحث التعاون في مجالات التعليم بشقيه المدرسي والجامعي، وكذلك الرعاية الصحية باعتبارهما مكونين أساسيين في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، والتعاون في مكافحة تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى التنسيق المشترك في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.