وصول السيسي لمقر حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية

وصل الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر الكلية الحربية، ليشهد فاعليات حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية، «الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية البحرية والفنية العسكرية ، وكليات الدفاع الجوي، وكلية الطب العسكري، والمعهد الفني للقوات المسلحة»، ولمتابعة البث المباشر لفاعليات الحفل اضغط هنا.

الرئيس شهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 أكتوبر 2021، بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، واستقبل أهالي الخريجين، رئيس الجمهورية، بالتصفيق الحاد والزغاريد والهتاف، وبادلهم الرئيس السيسي التحية، ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية، تقديرًا منه لأوائل دفعة الخريجين من كلية الشرطة.

الرئيس: مش هنسى أقدم باسمي واسم المصريين التحية والاحترام لأسر الشهداء

وخلال الحفل، هنأ الرئيس السيسي، الضباط الخريجين الجدد والضابطات، قائلًا «ألف مبروك، واسمحولي أهنئ الأسر وأشكرهم أيضًا أنَّهم قدموا أبنائهم وبناتهم علشان يتولوا مهمة عظيمة جدًا وهي أمن مصر وسلامة الناس، فكل التحية والشكر لكم جميعًا على ذلك».

وأضاف الرئيس السيسي: «مش هنسى أقدم باسمي واسم المصريين كل التحية والاحترام لأسر الشهداء والمصابين من الشرطة والجيش والقضاء وطوائف المجتمع»، مؤكدا على أنَّه يجب البدء في كل مناسبة وكل طابور بسلام الشهيد، مشددًا على أنَّه يجب الحفاظ على هذه المراسم، بقوله: «أرجو من قائد الطابور ينادي على سلام الشهيد، ونسجل التحية لهم دايمًا من خلال هذا الإجراء».

الرئيس يثمن تضحيات الشعب المصري جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة والجيش

وقال الرئيس السيسي، إنَّه من الهام تذكر السنوات الصعبة التي مرت على مصر السبع سنوات الماضية، مثمنًا تضحيات الشعب المصري جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة والجيش في سبيل تقدم الوطن.