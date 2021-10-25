تغريم 13مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة وليد المعداوي وبالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر وشرطة المرافق، حملة جديدة موسعة لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وفقًا للمواعيد المقررة لفصل الشتاء، على أن يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كرورونا وتحقيق الانضباط.

كما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازيه والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة.

تغريم 13مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة

وأسفرت الحملة عن تغريم 13مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة حيث بلغ إجمالى ما تحصل 650 جنيها، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية .

رئيس الوحدة يشدد على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا .

في السياق ذاته، تنظم مديرية الصحة بمحافظة دمياط قوافل طبية متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بقرى ومدن المحافظة من التاسعة صباحا للتاسعة مساءا.