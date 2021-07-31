4 شروط لشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية بدمياط.. اعرفها

4 شروط وضعتها محافظة دمياط لشغل وظيفة رئيس وحدة محلية قرية، من بينها أن يكون المتقدم من أبناء الإدارة المحلية ومديريات الخدمات تعرف على الشروط المطلوبة في السطور التالية:-

ألا يققل السن عن 35 عاما.. شروط التقدم لرئاسة وحدة محلية بمحافظة دمياط

1 - أن يكون الشخص حاصلا على مؤهل عال مناسب

2 - أن يكون المتقدم من أبناء الإدارة المحلية ومديريات الخدمات

3 - ألا يقل سن المتقدم عن 35 عاما.

و طالبت المحافظة المتقدمين لشغل هذه الوظيفة التقدم بطلب باسم وكيل أول الوزارة السكرتير العام، اعتباراً من الأول من شهر أغسطس وحتى الخامس عشر من الشهر ذاته.

مستند المؤهل والتأهيل العلمي.. شروط التقدم لرئاسة وحدة محلية

4 - يرفق بالطلب المستندات الآتية:

- بيان حالة معتمد يتضمن الآتي (الاسم، تاريخ الميلاد، المؤهل الدراسي وتاريخه، تاريخ التعيين، التأهيل العلمى، الوظيفة الإشرافية التي شغلها، الوظيفة المسكن عليها، الوظيفة التي يشغلها حالياً، الدورات التدريبية ومدتها ونوعها، خطابات الشكر والتقدير، تقارير كفاية الأداء عن الأعوام السابقة والجزاءات والإحالة للمحاكمة الابتدائية إن وجدت، تقارير إنجازات عن الوظائف التي شغلها، مقترحات تطوير الوحدة المحلية أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها، هذا بالإضافة للتقدم بعدد 2 صورة شخصية).

وفي وقت سابق أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية لموقفي سيارات الأجرة بمنطقتي «شطا وعزب النهضة»، بعد إنشاء الموقفين ضمن مخطط المحافظة لإقامة مواقف حضارية وتنفيذ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مواقف خارج الكتلة السكنية، حيث رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.