خريج بالكلية الحربية: «خرجت منها بني آدم تاني».. ووالدته: طول عمره متفوق

تحدث ملازم تحت الاختبار زياد هشام علي خريج بالكلية الحربية، عن دراسته في الكلية الحربية، قائلًا: «درست في الكلية 3 سنوات، كنت داخل الكلية بني آدم وخرجت منها بني آدم تاني خالص، اكتسبت قدرًا كبيرًا من التعليم واللياقة البدنية والقدرة على تحمل المسؤولية والقيادة».

والدة الملازم تحت الاختبار زياد هشام: طول عمره متفوق

من جهته، قالت والدته خلال حديثها مع الإعلامية ريهام السهلي، على شاشة التلفزيون المصري: «طول عمره متفوق، وهو اللي كان عاوز يدخل الكلية الحربية، حصل على نسبة نجاح في الثانوية العامة 95%، والتحق بكلية الهندسة، لكنه فضل الكلية الحربية».

وأضافت والدة ملازم تحت الاختبار زياد هشام: «اتغير من أول 90 يوم، شفته شخص تاني في المسؤولية، وبقى راجل كبير رغم إن عنده 21 سنة».

والد الملازم تحت الاختبار زياد هشام ينصحه بالالتزام والجدية والصرامة

فيما وجه والد ملازم تحت الاختبار زياد هشام، نصائحه له على الهواء، موضحًا: «أنصحه بأن يكون أكثر التزاما وجدية، حيث كان ملتزما ويتمتع بالجدية والصرامة في الدراسة، لكنني أريد المزيد من الصرامة وحب الوطن والزملاء ومرؤوسيه، حتى يكون قائدا على قدر المسؤولية».