تشكيل جوي للطائرات بحفل تخريج الكليات العسكرية تخليدا لنصر أكتوبر (صور)

انطلقت فاعليات حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، ودخلت سماء العرض مجموعة من طائرات الهليكوبتر تحمل علم جمهورية مصر العربية، وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وفي المواجهة اقترب تشكيل جوي من طائرات «جروب» في تشكيل رقم 48 لتخليد ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وإيذانًا ببدء الاحتفال.

عرض رياضي وقتال متلاحم ودفاع عن النفس

وبدء الاحتفال الذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، وشق ساحة العرض أكثر من 1000 مقاتل من طلاب الكليات العسكرية، والمعهد الفني للقوات المسلحة، واستعرض مجموعة مهارتهم بتمارين الكفاءة الخاصة.

أهالي الخريجين يحيون الرئيس

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر الكلية الحربية، لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية.

ولاقى الرئيس ترحابًا كبيرًا من أهالي الخريجين، وتصفيقًا حادًا وزغاريد وصور للرئيس تمّ رفعها من أهالي الخريجين تحية للرئيس، بمجرد دخوله ساحة الاحتفال، ولوّح الرئيس عبدالفتاح السيسي بيده من نافذة سيارته ليردّ التحية لأهالي الخريجين.