19 صوتا تصدرها السيارة تكشف عن مكان عطلها.. تعرف عليها

يعاني الكثير من قائدي المركبات في مصر من أعطال عدة في السيارات وتكون لكل صوت يصدر في لسيارة دلالة على عطل بعينه، ويستغل الكثير من المتخصصين في إصلاح السيارات عدم معرفة قائدي السيارات بشأن الأعطال الميكانيكية في السيارات.

وفي هذا الصدد قال وليد جمال مدرب القيادة وخبير السيارات، إن هناك بعض الأصوات التي يجب على كل قائد مركبة معرفتها ومعرفة سبب العطل حتى لا يقع في دائرة استغلال مراكز الصيانة وأبرزها.

1 - هزة في العربية قبل سرعة 100 كم/س «ترصيص أمامي».

2 - هزة في العربية بعد سرعة 100 : 120 كم/س «ترصيص خلفي».

3 - هزة مع دوسه الفرامل «طنابير».

4 - دواسة الفرامل محجرة «سيرفو».

5 - تخبيط وترزيع مع الأرض المكسرة «جلب ومقصات».

6 - عومان للعربية «جلب مقصات أو مساعدين خفيفة».

7 - رجة مع الطلعة «مانيوال فقط» «طقم دبرياج».

8 - خبطة مع الغيار «قواعد مكنة».

9 - رعشة على السلانسية و تحس المراية بتتهز «قواعد مكنة».

10 - الطارة مبتردش لوضعها الطبيعي بعد الملفات «صليبة».

11 - طرقعة مع لف الطارة و العربية «واقفة اسكترا».

12 - طرقعة أو طقطقة مع الملفات عطل في «الكبالن».

13 - طرقعة في الغيارات مع هزة «كبالن داخلية».

14 - تزييق مع لف الطارة وتقل فيها «بطاحات».

15 - استهلاك بنزين عالي «حساس شكمان - موبينة - سلوك بوجيهات - بوجيهات - رشاشات».

16 - سخونية في العجل تيل فرامل «قافش».

17 - صوت عالى من بطن العربية أو من الخلف مع سحب ضعيف «شكمان».

18 - صوت عالى من حوض العربية من الأسفل مع سحب ضعيف «كسر في زور الشكمان أو تنفيس».

19 - صوت يشبة «زلطة» في علبة صاج، يعني «تفحم علبة البيئة».