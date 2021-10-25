7 مستندات و3 شروط لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على رخصة قيادة سيارة

إذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأردت استخراج رخصة قيادة لسيارة أو دراجة نارية، فكل ما عليه فعله، هو اتباع مجموعة من الاجراءات والخطوات، بالإضافة إلى توافر مجموعة من الشروط والمستندات اللازمة، سوف نستعرضها في السطور التالية.

الإجراءات

1) التوجه إلى الإدارة العامة للمرور التابعة لمحل سكن مقدم الطلب.

2) تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة على النموذج المعد لذلك سواء كان لسيارة خاصة أو دراجة نارية.

3) إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.

4) إجراء اختبار عملي في القيادة على السيارة أو الدراجة المجهزة لحالة مقدم الطلب.

5) إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

شروط الحصول على الخدمة

1) إقامة مقدم الطلب في دائرة قسم / وحدة المرور المقدم للخدمة.

2) الحد الأدنى لسن مقدم الطلب 18 سنة.

3) موافقة القومسيون الطبي للمواطن على أحقيته في قيادة سيارة أو دراجة نارية مجهزة.

المستندات المطلوبة

1) صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الإطلاع على الأصل.

2) قرار القومسيون الطبي العام لحالة مقدم الطلب الصحية وأحقيته في الحصول على سيارة مجهزة أو دراجة نارية وقيادتها.

3) أصل المؤهل الدراسي وصورة منه في حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

4) نموذج الاختبار الشفوي.

5) نموذج الاختبار العملي.

6) رخصة تسيير المركبة التي تم إجراء اختبارات القيادة عليها.

7) ملف الترخيص.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع عدة وزارات، وضعت مجموعة من الشروط للحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة كان في مقدمتها ضرورة أن يكون الشخص حاملًا لبطاقة الخدمات المتكاملة، وأن يتم الحجز وتحديد موعد عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لإجراء الكشف الطبي والتأكد من مدى قدرة الشخص على قيادة السيارة من عدمه.