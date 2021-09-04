تسليم 16 كرسيا كهربائيا متحركا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في بيان، تحقيق التنسيق بين أجهزة المحافظة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا الى أن دور هذه الجمعيات والمؤسسات يعد دعامة حقيقية للجهاز الحكومي لأداء مهمته في خدمة المواطنين، خاصة في معاونة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.

تنفيذ عدد من الأنشطة الخدمية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي

من جانبها، أشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ، أن محافظة الجيزة من خلال مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، نفذت عددًا من الأنشطة الخدمية بالتعاون مع مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية (ليلة القدر)، لدعم أبناء الواحات البحرية بعدد من المشروعات للتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة.

دعم القري بالقوافل الطبية المجانية وتلبية الاحتياجات الضرورية لهم

وقالت نائب محافظ الجيزة، إن التعاون مع المؤسسة أسفر عن تسليم 16 كرسيا كهربائيا متحركا للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الأسر الأكثر احتياجا بالمركز، إضافة إلى تقديم المؤسسة عددا من المشروعات الخدمية الأخرى لفتح آفاق عمل للأسر، مثل مشروعات الخياطة إلى جانب دعم القرى بالقوافل الطبية المجانية وتلبية الاحتياجات الضرورية لهم.

فيما أكد محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سيكون لها دور فاعل في متابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات المضاده لفيروس كورونا للفئات المستهدفة خلال الفترة الحالية.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة تسجيل طلبات تلقى اللقاحات حفاظا على سلامتهم، مشيراً إلى تخصيص 40 مركزا ثابتا على مستوى المحافظة لتلقي اللقاحات، منها 9 مراكز لتطعيم الراغبين فى السفر، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح إحدى أكبر مراكز تلقي اللقاحات بأكاديمية الفنون ودعمه بحوالي 80 فرقة طبية، فضلًا عن نشر الفرق والقوافل بالميادين والشوارع الحيوية للتسهيل على المواطنين.