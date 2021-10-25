النقد الدولي: استمرار التضخم الاقتصادي العالمي حتى منتصف 2022

أعلن صندوق النقد الدولى، اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن تستمر ضغوط التضخم الاقتصادي العالمي إلى منتصف 2022، وقالت «جيتا جوبيناث»، إحدى خبراء صندوق النقد الدولي، في تصريحات لتلفزيون «سي إن بي سي الأمريكي»، إن أرتفاع معدل التضخم خلال الأشهر الماضية يرجع إلى حالة الركود العميقة في الاقتصاد العالمي، والتزايد المستمر في الأسعار.

وأفادت «جوبيناث»، أن الاقتصاد العالمي سيستعيد عافيته وقوته مع تجديد النشاط على مستوى الطلب الخارجي، و من المتوقع أن يرتفع معدلات التضخم في جميع بلدان الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنهاية العام.

تراجع التضخم في أقتصاد الدول المتقدمة منتصف العام المقبل

ومن جانبها، توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي، «كريستالينا جورجيفا»، تراجع التضخم في أقتصاد الدول المتقدمة منتصف العام المقبل، مشيرة إلى أن بعد زيادة أعباء ديون العام الماضي خلال جائحة كوفيد-19 بات يتعيّن على البلدان ضبط الإنفاق، وفق تقرير صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.

وأفادت «جورجيفا»، أن الصعود الحاد في أسعار الغاز الطبيعي يؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة العالمية، وقطاعات المصانع و المرافق.

ارتفاع نسبة الدين العالمي

ووفق تقرير المرصد المالي في صندوق النقد الدولي، أن الدين العالمي ارتفع بنسبة 14% إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2020، وقال مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، «فيتور جاسبار»، إن دول كثيرة معرضة بشكل كبير لأزمة اقتصادية جديدة.

جهود لمساعدة البلدان المعرضة للخطر

ودعا «جاسبار»، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات بمساعدة تلك البلدان المعرضة للخطر، قبل انتهاء مبادرة تعليق خدمة الديون التي وافقت عليها مجموعة العشرين في نهاية عام 2020، بحسب وكالة «فرانس برس».