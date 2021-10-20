انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وسط تفاؤل بقوة الرياح في أوروبا

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، أمس الثلاثاء، انخفاضًا وسط توقعات بأن الطقس المعتدل والرياح سيوفر بعض الراحة لنظام الطاقة المتوتر في منطقة أوروبا.

وأوضح تقرير لوكالة بلومبرج، أنه من المقرر أن تعمل درجات الحرارة الدافئة في بداية موسم التدفئة على تهدئة الطلب على الغاز الطبيعي؛ مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار على الرغم من الإشارات الواردة من روسيا، بأنها لن تشحن المزيد من الغاز وتصديره دون موافقة سريعة على خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل.

الرياح القوية في أوروبا تقلل الحاجة إلى الغاز

وتؤدي الرياح القوية في المملكة المتحدة وألمانيا أيضًا إلى إنتاج طاقة قياسية من توربينات الهواء، مما يقلل الحاجة إلى محطات تعمل بالغاز.

وارتفع توليد طاقة بالرياح في المملكة المتحدة، إلى أعلى مستوى له في أسبوعين أمس الثلاثاء نسبة تصل إلى 41٪ من إجمالي مزيج الكهرباء، وفقًا لبيانات شركة National Grid Plc لخدمات الكهرباء والغاز.

تراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي

وتراجع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو السعر القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 3ر4% إلى 93ر89 يورو لكل ميجاوات/ساعة كهرباء تسليم الشهر المقبل. وتراجع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 8ر4% إلى 91ر225 بنس لكل مليون وحدة حرارية. كما تراجعت أسعار حصص الانبعاثات الكربونية والكهرباء في ألمانيا اليوم.

وظلت شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا صامتة أيضًا، مع حصول آسيا على علاوة لجذب الشحنات المتاحة، وقالت مجموعة SEB إن أوروبا ستستمر في الاستفادة من سوق الغاز الطبيعي المسال بغض النظر عن الأحجام من روسيا.

وقال SEB في مذكرة: «نرى أن المزيد من الغاز الطبيعي من روسيا لن يؤدي إلا إلى تهدئة الأعصاب قليلاً، ومن المتوقع أن يكون الطلب على الغاز في المملكة المتحدة أقل من متوسط ​​الخمس سنوات أمس الثلاثاء»، وفقًا لبيانات National Grid Plc.