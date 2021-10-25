قنا الجديدة.. استمرار حجز أراضي المقابر حتى 9 نوفمبر

أصبحت مدينة قنا الجديدة من المدن المتكاملة بعد دخول كل الخدمات، ما جعلها جاذبة للسكان، حيث توفرت فيها الخدمات التعليمية، فضلا عن المرافق حيث تضم شبكة صرف صحي ومحطة مياه شرب من أكبر المحطات، كما تضم وحدات صحية بها أطباء، فضلا عن تخصيص مقابر لمن يرغب من العائلات في امتلاك مقابر خاصة، ويجري التقديم لها حتى 9 نوفمبر القادم.

قنا الجديدة.. استمرار تلقي طلبات المقابر

وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، في تصريح صحفي، إن الجهاز يواصل تلقي طلبات المواطنين وفق الإعلان عن حجز أراضي المقابر بمدينة قنا الجديدة بنظام اللحد من تاريخ 10 أكتوبر 2021 حتى 9نوفمبر 2021م.

الشروط

-التقديم يقتصر على المواطنين المخصص لهم أراضي أو وحدات سكنية بمدينة قنا الجديدة فقط .

- يلزم للدخول في القرعة عدم وجود أية مستحقات مالية «أقساط متأخرة» حتى تاريخه.

- تقديم صور إيصالات السداد ومحضر الاستلام .

- ضرورة الحصول على موقف مالي وعقاري من جهاز المدينة للأرض أو الوحدة المخصصة للمواطن .

قنا الجديدة .. مدارس حكومية وخاصة

تتمتع مدينة قنا الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بوجود أهم الخدمات وهي الخدمات التعليمية حيث تضم مدارس حكومية رسمية ومدارس خاصة وهي كالآتي:

أولا: المدارس الحكومية:

-مدرسة تحيا مصر ١

-مدرسة تحيا مصر ٢

٣-مدرسة الجمهورية الثانوية المشتركة بالحي الثاني

- مدرسة سيدي عمر للتعليم الأساسي

-مدرسة للمتفوقين

ثانيا: المدارس الخاصة

- مدارس دريمز بالحي الاول

- مدرسة أجيال المستقبل بالحي الثاني

-المدرسة الألمانية جيرمان سكول