محافظ قنا يفتتح مدرسة «الجمهورية الجديدة» الثانوية

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مدرسة «الجمهورية الجديدة»، الثانوية بمدينة قنا الجديدة، صباح اليوم، في إطار متابعته لانتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، رافقه خلال مراسم الافتتاح الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، ولفيف من القيادات، والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة .

محافظ قنا المدرسة على مساحة 7200متر

وعلي هامش الافتتاح أوضح محافظ قنا، أن المدرسة مقامة على مساحة 7200 م، وتقدر تكلفتها الإنشائية بحوالي 10 ملايين و700 ألف جنيه، وتضم 19 فصلا دراسياً ومعملاً ومكتبة وغرفة للمجالات وصالة متعددة الأغراض.

وأكد أن المدرسة تعد إضافة جديدة للمنظومة التعليمية بمحافظة قنا بشكل عام، ولمدينة قنا الجديدة بشكل خاص، وذلك في إطار سعي المحافظة لاكتمال المنظومة التعليمة بالمدينة الجديدة، لاسيما بعد ما شهدته المدينة مؤخرًا من افتتاح عدد من المدارس كالمدرسة الألمانية، ومدرستي تحيا مصر 1 و2، ومدرسة باحثة البادية، ومدرسة المتفوقين بالإضافة إلي الجهود التي بذلتها الدولة ومازالت تقدمها لاستكمال كافة المرافق والخدمات من أجل أن ينعم قاطنيها بحياة كريمة.

«الداودي»: حريصون على التوسع الأفقي والرأسي

وأضاف «الداودي»، أن المحافظة حريصة على التوسع الأفقي والرأسي في بناء الصروح التعليمية لتقديم خدمة جيدة لأبنائنا الطلاب من الجيل الحالي والأجيال القادمة، وذلك من خلال إقامة مدارس جديدة أو تنفيذ أعمال تطوير للمدارس القائمة، فضلا عن إضافة أجنحة جديدة، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، و القضاء على العمل بنظام الفترتين، موضحا أن 154 مدرسة دخلت الخدمة هذا العام منها «4 إنشاء جديد، 22 إحلال كلي، 25 إحلال جزئي، 11 توسع، 3 تعلية، 85 صيانة شاملة، 3 بناء سور جديد"، ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس بالمحافظة إلى 2130 مدرسة تستقبل حوالى 824 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية "رياض أطفال – إبتدائي – إعدادي – ثانوي».