مدينة قنا الجديدة.. خدمات متكاملة وسط الهدوء على مساحة 24 ألف فدان

وصل عدد سكان مدينة قنا الجديدة إلى نحو 2000 نسمة، وذلك بعد اكتمال الخدمات والمرافق بها، حيث تم افتتاح فرعين لبنكين حكوميين في المدينة، ومكتب بريد ووحدة صحية، كما أن جميع المراحل التعليمية متواجدة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، إضافة إلى مدارس التعليم الخاص الموجودة، ووجود شبكة مياه ومحطة مياه جيدة توفر المياه على مدار اليوم، وخدمات أخرى كثيرة، فضلا عن الهدوء الذي تتسم به مدينة قنا الجديدة.

مدينة قنا الجديدة.. كتلة سكنية على مساحة 7 آلف فدان

وعن المدينة، قال المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إنها أنشأت طبقا للقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000، وتقع شرق النيل على بعد لا يزيد عن 8 كم من مدينة قنا الحالية، على مساحة 24 ألف فدان منها 7 آلاف فدان كتلة عمرانية شبة مكتملة.

وأكد «رضوان» في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1548 وحدة إسكان اجتماعي قومي بمعرفة الجهاز المركزي للتعمير، وجارِ تنفيذ عدد 141 وحدة بمعرفة القطاع الخاص، وتم الانتهاء من 169 عمارة، بعدد 3788 وحدة كمرحلة أولى، كما يجرى تنفيذ 5 عمارات بعدد 120 وحدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وجارِ تنفيذ 54 عمارة إسكان اجتماعي، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 130 ألف نسمة.

مدينة قنا الجديدة.. خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وأمنية وتجارية ورياضية

وتابع عبد الرشيد، أنه تم تنفيذ وتشغيل مدرسة تعليم أساسي بمركز خدمات الحي السكني الأول «تحيا مصر التجريبية المتميزة للغات» بإجمالي 33 فصلا، ومدرسة تعليم أساسي بمركز خدمات الحي السكني الثاني، ومدرسة للمتفوقين ومدارس خاصة.

وتابع بأنه في مجال الصحة، تم تنفيذ 3 وحدات صحية بمركز خدمات المرحلة العاجلة، ومبنى الإسعاف بمركز خدمات الحي السكني الأول، وجارِ تنفيذ مستشفى المدينة الأكبر في المحافظة بطاقة 175 سريرا، أما عن الخدمات الاجتماعية، فتم إنشاء 5 حضانات، وفي مجال الخدمات الأمنية، تم تشغيل مبنى نقطة شرطة التعمير، والانتهاء من تنفيذ مبنى قسم شرطة وإطفاء بمركز خدمات الحي السكني الثاني، وفي الخدمات التجارية، تم الانتهاء من تنفيذ مبنى سوق تجاري بالمنطقة، وفي الخدمات الرياضية، تم تنفيذ ملعب خماسي، نادي اجتماعي بالامتداد الشمالي بالحي السكني الأول.

وتابع وفي قطاع الكهرباء، تم الانتهاء من شبكة الكهرباء بالمرحلة العاجلة «جهد متوسط – جهد منخفض – إنارة» بطول 58 كم، ومشروع إنارة الطريق الدائري للمدينة وطريق قنا- سفاجا بطول 25.5 كيلو متر، كما تم الانتهاء من بعض مشاريع الصرف الصحي وجارِ الانتهاء من الباقي.