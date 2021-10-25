إعدام بهاء كشك الذراع الأيمن لـ هشام عشماوي واثنين آخرين في قضية «جماعة المرابطين»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم، بإعدام الإرهابي بهاء كشك الذراع الأيمن للإرهابي هشام عشماوي والمرحل معه من ليبيا، واثنين آخرين، لإدانتهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

صدَر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

استجواب الإرهابي بهاء كشك

وكانت محكمة أمن الدولة، قد استجوبت في وقت سابق الإرهابي بهاء كشك الذراع الأيمن لهشام عشماوي، عن دوره في تجهيز معسكر الصحراء الغربية ونقله أسلحة ومواد إعاشة لزملائه، فكانت إجابته: «الكلام ده محصلش وكل اللي أعرفه وسمعته لإن عماد الدين عبدالحميد مات في الصحراء الغربية».

وكان هناك عدد من الأسئلة التي وجهت له وكان من ضمنها أيضا ما الحوار الذي دار بين الإرهابيين، عمر رفاعي، وعماد عبدالحميد، لتكون إجابته أيضًا «أنا معرفش حاجة»، أما بالنسبة لمكان القبض عليه في درنة بليبيا؟ فرد قائلًا: «إنه في أثناء خروجه من درنة تمّ القبض عليه مع هشام عشماوي مع المجموعة اللي اتقبض عليها، معرفش ليه مع أني كنت مسافر بأوراق رسمية».

التهم الموجهة للإرهابي بهاء كشك

ووجهت النيابة العامة لـ«كشك» العديد من التهم كان من ضمنها ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية عن طريق امدادها بالأسلحة، الذخائر، والمفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب على الألعاب والفنون القتالية، وأن كشك كان من ضمن الإرهابيين المتورطين في تكوين خلية المرابطين الإرهابية، و3 إرهابيين متوفيين منهم هشام عشماوي الذي نفذ فيه حكم الإعدام بعد إدانته في تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة وكل من عماد الدين عبدالحميد وعمر رفاعي سرور.