تحذيرات من سيول بعد اقتراب إعصار «ريك» من سواحل المكسيك

اقترب إعصار «ريك» من سواحل المكسيك الجنوبية المطلة على المحيط الهادي بعد أن ازداد قوة، ومن المتوقع وصوله إلى اليابسة اليوم الاثنين، وسط تحذيرات من احتمال حدوث سيول في مناطق الجبال الساحلية.

سرعة الرياح بلغت 90 ميلًا في الساعة

وأعلن المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة الأمريكية ، أن الرياح المستمرة للإعصار بلغت سرعتها 90 ميلا في الساعة مساء الأحد ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة بين منتجع زيهواتانيجو وميناء لاتزارو كارديناس وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

كان مركز الإعصار يقع على بعد نحو 60 ميلا جنوب زيهواتانيجو، وهو يتحرك إلى الشمال بسرعة 6 أميال في الساعة.

وذكر الخبراء أن رياح الإعصار وأمطاره، تتسبب في مشكلات عند منتجع أكابولكو الواقع إلى الشرق.

تحذيرات من حدوث سيول بسبب الإعصار

و حذر الخبراء من أن الإعصار قد يتسبب في حدوث سيول وانهيارات طينية في المناطق الجبلية الساحلية.

وصرحت الجهات المختصة في المكسيك، بأن الإعصار سيؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة وربما تسبب في وقوع انهيارات طينية وفيضانات، إضافة إلى أنه سيرفع منسوب المياه في المجاري المائية والأنهار في ولايات غيريرو وميتشواكان، وكوليما، وخاليسكو.

وأعلنت السلطات في لاتزارو كارديناس، أنها افتتحت 6 مراكز إيواء للطوارىء للأشخاص الراغبين في مغادرة الأماكن المنخفضة، وافتتحت زيهواتانيجو مركزا آخر للطوارىء، أما ولاية غيريرو فقد صرحت بأن الأمطار والرياح قد أسقطت بعض الأشجار ودمرت طريقا.