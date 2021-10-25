"إم جي موتور" تطلق سياراتها GT الجديدة كليا في الشرق الأوسط

أطلقت «إم جي موتور» سيارتها الجديدة كلّيًا «إم جي GT» التي تعكس التزام العلامة التجارية بريطانية المنشأ بتنويع مجموعة مركباتها عبر الكشف عن طراز رياضي جديد.

وتقدّم «إم جي GT» الجديدة كلّيًا للعملاء في الشرق الأوسط بديلًا جديدًا بالكامل ضمن فئة سيارات السيدان، خصوصًا وإنها تتمتّع بمظهر رياضي جريء وخيارات لأنظمة توليد الحركة تشمل محرّك سعة 1.5 ليتر وآخر سعة 1.5 ليتر مع شاحن توربيني، وذلك لتوفير مستويات القوّة والأداء القصوى، مع سعر يبدأ من 13,310 دولارًا أمريكية.

تستمد «إم جي GT» الجديدة كلّيًا الإلهام من سيارة MGB الرياضية الكلاسيكية من بابين، وهي تُعتبَر ثالث سيدان تنضم إلى مجموعة «إم جي» المتنامية من السيارات الفعّالة من ناحية الكلفة وذات القيمة العالية للمال.

ومع تركيز العلامة التجارية على العملاء الشباب، كما يظهر وفق فلسفة إلى أقصى حدّ، فمن المتوقَّع أن يحظى الطراز الجديد بكثير من التفاعل بين أوساط السكان في المنطقة، كونه يعكس استقلالية العملاء وتطلّعاتهم وشغفهم وروحهم المغامِرة، وكل هذا نتيجة لطريقة تفكيرهم النشطة والجريئة.

مواصفات «إم جي GT»

تأتي «إم جي GT» طراز 1.5T الجديدة كلّياً مع محرّك رباعي الأسطوانات عالي الكفاءة سعة 1.5 ليتر بشاحن توربيني، وهو يتصل مع علبة تروس DCT، مما يولّد قوّة قصوى تبلغ 173 حصانًا وعزمًا أقصى مقداره 250 نيوتن-متر، مما يتيح التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 8 ثواني.

أما سيارة 1.5L فتأتي مزوَّدة بمحرّك سعة 1.5 ليتر من الجيل الرابع يتميّز بفعاليته في استهلاك الوقود وقوّته البالغة 118 حصاناً، وهو يتصل بعلبة تروس iCVT، ويتم تزويد الطرازين بنظام التحكّم الديناميكي بالانحراف XDS، مما يعزّز تجربة القيادة أكثر.

وتتوفر للأداء الديناميكي المزيد من المساعدة عبر الشاسيه الرياضي المصنوع من الألومنيوم من فئة الصناعات الفضائية والمتميّز ببنيته المدمَجة، مما يولّد مستويات عالية من راحة القيادة وثباتاً أكثر تماسكاً.

تُعدّ «إم جي GT» الجديدة كلّيًا أول سيارة سيدان رياضية من العلامة التجارية تتألّق عبر الجيل الثالث من لغة تصميم عائلة السيارات، وينفصل الشبك الأمامي الكبير بنمط شكل اللهب الرقمي عن الأضواء الأمامية النحيفة من نوع LED، مما يعزّز الحضور القوي والديناميكي للسيارة.

ولتكملة الشكل الجريء المضغوط للأسفل لغطاء المحرّك، تضم «إم جي GT» الجديدة كلّياً خلفية بنمط مقلوب الأطراف قليلاً، الأمر الذي يعزّز المظهر الرياضي أكثر.

وهذا ليس كل شيء، إذ هناك أيضًا الخط الكرومي من الطرف للطرف بالإضافة إلى الكتف العريض للسيارة.