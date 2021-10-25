5 شروط و9 مستندات للاستفادة من خدمات «التثقيف الفكري» بوزارة التضامن

إذا كان لديك ابن أو ابنة يعانوا من إعاقة ذهنية، ويتعدى عمرهم الثماني سنوات، فإنه يمكن الاستفادة من برامج الرعاية والتأهيل لحالات الإعاقات الذهنية، التي تقدمها مؤسسات التثقيف الفكري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، التي يوجد منها مؤسسات لرعاية وتأهيل الذكور، وأخرى لرعاية وتأهيل الإناث، وسنوضح الخطوات والشروط والمستندات المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في السطور التالية.

الإجراءات

1- يقوم مقدم الطلب بتقديم طلبه في مراكز التثقيف الفكري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من تلقاء نفسه أو من خلال الإحالة من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل.

2- يقوم مقدم الطلب بتقديم المستندات المطلوبة.

3- تقوم مؤسسات التثقيف الفكري بإجراء بحث اجتماعي واختبار نفسي من مركز التوجيه النفسي.

4- تأكيد خلوه من الأمراض المعدية بالكشف الطبي والتحاليل .

5- العرض على دكتور الأمراض النفسية والعصبية، لإثبات عدم وجود تشنجات أو صرع أو أمراض عقلية.

6- توجيه طالب التأهيل إلى أسرة تتولى شؤونه مع المؤسسة.

7- يتم تسليم الأوراق ومراجعتها وإمضاء وكيل التضامن الإجتماعي.

شروط الحصول على الخدمة

1- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

2- أن يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- سن القبول في القسم الداخلي من 8 إلى 18 سنة.

4- سن القبول في القسم الخارجي حسب امكانيات كل مؤسسة.

5- خلو طالب الخدمة من الإصابة بأمراض عقلية واستقرارالحالة الصحية وأن يكون لديه قابلية للتأهيل.

المستندات المطلوبة

1- صورة شهادة الميلاد أو صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2- عدد 4 صور شخصية.

3- خطاب تحويل من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل.

4- شهادة خلو مقدم الطلب من الأمراض العقلية.

5 - اختبار نفسي لمقدم الطلب.

6- طلب إلتحاق.

7- بحث إجتماعى.

8- اختبار ذكاء.

9- تقرير طبي​ .