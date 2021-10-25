ضبط 84 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الغش التجاري.

ضبط المتهم

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، سائق مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، مستقلا سيارة نقل محمل عليها 84 أسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة سعة 25 كيلو جرام، قبل بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر بدائرة قسم شرطة باب شرق.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.