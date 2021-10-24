ضبط 6 أطنان دقيق وسكر تمويني قبل طرحهم في السوق السوداء بالبحيرة

شنت إدارة تموين كفر الدوار، اليوم، حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على السلع الغذائية بالأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أسفرت الحملة عن ضبط سيارة شيفرولية محملة بكمية من الدقيق البلدي المدعم قدرها 98 شيكارة وبداخل الشيكارة 50 كيلو جرام بكمية قدرها 4.900 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82% جرى تجميعه.

ضبط سكر تمويني

كما جرى ضبط عربة كارو محملة بكمية من السكر التمويني المدعم بكمية قدرها 2 طن سكر تمويني وذلك لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق هامش ربح غير مشروع كما جرى ضبط كمية من الدواجن بانيه قدرها 25 كيلو جرام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

حملة تموينية بالنوبارية

كما شنت إدارة تموين النوبارية بمحافظة البحيرة اليوم حملة تموينية على الأسواق والمصانع أسفرت عن ضبط مصنع يقوم بطحن الحجارة وتعبئتها في شكاير على أساس أنها فوسفات والحجارة معبأة في جنبوهات ليس عليها علامات ولابيانات ولا تواريخ وكذلك المنتج النهائي ليس عليه أي علامات ولابيانات.

ضبط فوسفات مغشوش

كما تمكنت الحملة من ضبط 200 طن من هذه المادة وجرى تحرير المحضر اللازم وإرساله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

جاء ذلك بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ومجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، والعميد وجدي الصيرفي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين.