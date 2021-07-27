أهالي منطقة العبودي بالفيوم يضبطون لصا أثناء سرقته أسطوانة بوتاجاز

ضبط أهالي منطقة العبودي التي تقع على بُعد خطوات من ميدان المسلة بمدينة الفيوم، لصا اعتاد على سرقة مساكن المنطقة، إلا أنّ يقظة الأهالي مكنتهم من إلقاء القبض على اللص أثناء سرقته أسطوانة بوتاجاز خاصة بإحدى سكان العمارة بعدما قام بكسر قفل مدخل العمارة، وبفحص الكاميرات تأكدوا أنّه ذات اللص الذي اعتاد سرقتهم، وآخرها كان سرقة هاتف محمول من أحد السكان منذ أيام.

اعتاد على سرقتهم.. أهالي العبودي يضبطون لصاً

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغاً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بتمكن أهالي منطقة العبودي بالمسلة، من ضبط لص خلال سرقة أسطوانة بوتاجاز، وبفحص الكاميرات تبينّ أنّه هو المسؤول عن كل السرقات التي حدثت في المنطقة خلال الفترة الماضية، وكان آخرها سرقة هاتف محمول من أحد السكان.

كان يسرق أسطوانة بوتاجاز.. ضبط لص بالعبودي

ولقن أهالي منطقة العبودي، اللص درساً بضربه ضرباً مُبرحاً، حتى يكون عبرة لكل لص تسول له نفسه سرقة الآخرين، كما عرضوا عليه الفيديوهات التي التقطتها له الكاميرات خلال سرقته العقارات السكنية والسكان في تلك المنطقة خلال الفترة الماضية، واعترف بقيامه بسرقة تلك الأشياء، وأقر بسرقة هاتف محمول من أحد السكان منذ أيام وحينما طلب منه الساكن إعادة الهاتف أخبرهم أنّه باعه لأحد محال الهواتف المحمولة، وأبلغهم ببيانات المحل، ثم استدعوا الشرطة لتلقي القبض عليه.

أمن الفيوم يضبط لص حاول سرقة أسطوانة بوتاجاز بالعبودي

وعلى الفور، توجهت قوة من قسم شرطة أول الفيوم إلى منطقة العبودي، وتسلّموا اللص، واصطحبوه إلى قسم شرطة الفيوم، لتحرير المحضر اللازم بالواقعة.