مأساة رضيعة قتلها زوج والدتها.. استغل غياب الأم «وخبط رأسها في الحائط»

منذ سنوات، أنفصل «أسامة.ع»، كهربائي، عن زوجته التي أنجبت منه طفلة، وذهب كل منهما لعيش حياته، فتزوجت الأخيرة من سائق، وأخذت الصغيرة للعيش معها بشقة زوجها بمنطقة حلوان، في بداية الزواج كانت الحياة تسير بشكل طبيعي حتى بدأت المعاملة تتغير لتبدأ رحلة المعاناة مع زوجها الذي أصبحت معاملته تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حتى وصلت معاملته إلى حد التعدي على نجلتها بالضرب.

طفلة مريضة وضرب حتى الموت

خرجت الأم، في أحد الأيام لتحضر علاجًا لطفلتها المريضة، وأوصت الزوج أن يراعيها حتى تعود، إلا أنه لم يفِ بالوعد وبدأ يعتدي على الطفلة بالضرب المبرح في أماكن متفرقة من جسدها دون توقف، ولم يكتف بذلك، بل قام بحملها ورطم رأسها وجسدها في الحائط دون رحمة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بعدما أصيبت بنزيف دموي في المخ وبداخل البطن، في واقعة هزت منطقلة حلوان.

القبض على المتهم

عادت الأم متلهفة حتى تعطي طفلتها العلاج، ولكنها وجدتها قد فارقت الحياة مع علامات تعذيب وضرب واضحة على جسدها، فدخلت في نوبة بكاء لا يتوقف، وأمسكت هاتفها لتخبر طليقها بموت طفلته، وبمجرد أن سمع الخبر حتى أسرع إلى المنزل ليجد نجلته جثة هامدة، فقام بإبلاغ رجال المباحث بالواقعة، والذين تمكنوا من ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الحادث.

أحيل المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتحددت 1 نوفمبر أولى جلسات محاكمته بقتل ابنة زوجته بعد تعديه عليها بالضرب داخل منزله بمنطقة حلوان.