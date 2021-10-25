مكتشف تمثال أبو الهول الثاني: حقيقي.. وحواس: «هراء» ولا يستحق الرد

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري، إن ما تردد عن اكتشاف تمثال أبوالهول الثانى، بمنطقة أهرامات الجيزة هو تضليل ولا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح ولا توجد له أي أسس علمية يستند عليه.

وأضاف حواس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إجراء عمليات مسح لمنطقة أهرامات الجيزة أكثر من مرة وبواسطة علماء أثريين مصريين وأجانب ولم يتم العثور على ثمة تمثال جديد لأبو الهول بتلك المنطقة.

حواس: لا يوجد تمثال ثاني لأبو الهول بالهرم

وأوضح حواس، أن الأثريين المصريين ليس لديهم علم بوجود أي بحث علمي بأي من الجامعات المصرية بوجود صخرة شبيهة بتمثال أبو الهول أو ما يطلق عليه تمثال أبو الهول الثاني.

وأشار حواس، إلى الأبحاث الخاصة بتلك الموضوعات تنشر في كتب أو مجلات علمية متخصصة يمكن للعلماء من خلالها الرد على ما جاء بها وتفنيده، مؤكدًا أن ما نشر عن وجود تمثال جديد لأبو الهول بمنطقة أهرامات الجيزة كلام هراء ولا يستحق الرد عليه.

ومن جهته قال الدكتور رضا عبدالحليم مدير العلاقات العامة بمنطقة أهرامات الجيزة بوزارة السياحة والآثار المصرية ومكتشف تمثال أبو الهول الثاني، إن الكتابات الموجودة داخل لوحة الحلم الموجودة بتمثال أبو الهول تؤكد أن هناك تمثالان لأبو الهول الأول هو الذي نعرفه جيدا بمنطقة أهرامات الجيزة، أما الثاني فهو عبارة عن صخرة موجودة بذات المنطقة وبنفس مقاييس تمثال أبو الهول العادي وبنفس الشكل إلا أنها ليست مكتملة بشكل نهائي.

عبدالحليم: تمثال أبو الهول الثاني موجود بنسبة 100%

وأضاف مكتشف أبو الهول الثاني لـ«الوطن»، أنه ووفقا للأبحاث التي أجراها والتي نشرت لدى العديد من الجامعات المصرية والأوربية، فإنه يعتقد أن تلك الصخرة تمثل تمثال أبو الهول الثاني بنسبة 100% كما جاء بلوحة الحلم.

وأوضح مكتشف أبو الهول الثاني، أن التمثال الموجود بالصخرة يصل طوله لـ73 مترا، وارتفاع الرأس 20.5 متر، وامتداد اليدين والأطراف 15.5 متر وهو ذات مقاييس تمثال أبو الهول القديم.