أمين «الأعلى للآثار» عن اكتشاف أبو الهول جديد: لم يتضح صخرة أم تمثال

علق الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، على ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي، حول اكتشاف الوزارة «أبو هول جديد» بمنطقة هضبة الأهرام، قائلا: «ما يُنشر أو يُردد حول هذا الأمر عاري تمامًا عن الصحة».

وتابع أمين المجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، على شاشة «القاهرة والناس»: «لا يوجد أبو الهول جديد، بينما المُكتشف هي صخرة بمنطقة هضبة الأهرام، والحديث عن اكتشاف أبو هول جديد غير دقيق».

صاحب الحديث عن أبو الهول الجديد يعمل مفتشًا بوزارة الآثار

وأضاف «وزيري»، أن الاكتشافات الأثرية لها نظام معين في الإعلان عنها والصخرة محل الحديث اليوم ليست اكتشافًا جديدًا، موضحًا أن صاحب الحديث عن أبو الهول الجديد يعمل مفتشًا بوزارة الآثار، كما أن هناك عددا كبيرا من الصخور الأثرية في مصر ومنها مناطق كاملة مثل صخرة هضبة الأهرامات وصخرة المقطم، كما أن مسجد بدر الدين الجمالي بُني على صخرة ضخمة وغيرها الكثير من الصخور.

افتتاح المتحف الكبير سيكون في النصف الثاني من العام المقبل

وأشار أمين المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الصخرة محل الحديث صخرة أو تمثالا، لأنه جاري استكمال الحفر حولها ولم تكتشف معالمها بعد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة قد انتهت بالفعل من أعمال إنشاء المتحف الكبير والآن يتم وضع القطع الاثرية داخل العرض، موضحًا أن افتتاح المتحف الكبير سيكون في النصف الثاني من العام المقبل 2022.