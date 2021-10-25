محافظ القليوبية: 20 مليون جنيه لتطوير أنفاق المشاة بشبرا الخيمة

أجري اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق المشاة بحي غرب شبرا الخيمة «ناصر والنيل والجوازات»، بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، التي تمثل أهمية خاصة لعبور المشاة ما بين ميدان المؤسسة، وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

الهجان يتابع عزل حوائط الأنفاق لمنع تسريب المياه

واستمع محافظ القليوبية إلى شرح تفصيلي من المهندس وليد صلاح بالشركة القائمة على أعمال التطوير، حيث تم الانتهاء من عزل الأنفاق للقضاء على أي تسريبات للمياه داخل الأنفاق، وفقا للتقرير المقدم من الاستشاري، وذلك بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع كفاءة مجزر عرب شبرا

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال رفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر2 ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، إذ يتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب أجهزة ومعدات الجزارة الآلية، كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري ميت نما، حيث يبلغ عرض الكوبري 10 أمتار بتكلفة 13 مليون جنيه، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء والتسليم في الموعد المحدد.

إزالة 62 حالة مباني متعارضة مع توسعات الدائري

كما تابع المحافظ إزالة 62 حالة كمرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، كما وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وعربات النقل لإزالة مخلفات هدم المباني أولا بأول .