محافظ القليوبية يتفقد المشروعات بالمدن ويتابع أعمال النظافة

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية تفقد خلالها عدد من المشروعات بمدن المحافظة، بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تخطيط الشوارع بمدينة بنها، بعد رصفها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها وتطوير الشوارع الجانبية المؤدية اليه بتكلفة 45 مليون جنيه.

وتابع المحافظ الجولة، بتفقد أعمال تطوير الجزر الوسطي بمدخل بنها الأول والثاني، وتحويلهما إلى مساحات خضراء وحدائق ومتنزهات للمواطنين، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وسرعة تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المشروع ضمن خطة المحافظة، لتطوير مداخل عاصمة المحافظة بنها.

واستكمل المحافظ الجولة، بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية، وأماكن التجمعات بمدينة بنها بمنطقة الرياح التوفيقي وميدان وأبور الثلج وعزبة السوق وأسفل الكباري الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المحافظة وفض التجمعات لحماية المواطنين من خطر فيروس كورنا المستجد، كما تم التنبيه علي الباعة بعدم الافتراش مرة أخرى والإ سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية، مكلفا خلال الحملة رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للمكان المخصص لإقامة السوق حتي لا يعود الباعة مرة أخرى وعمل حملات ليلية علي المحلات للتأكد من إلتزامهم بمواعيد الغلق المحددة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير مخرج بنها القبلي بعد عزبة السوق بطول 1.5 كيلو مرورا بكوبري 15 مايو وحتي الطريق الزراعي اتجاه القاهرة بتكلفة 40 مليون جنيه حيث تفقد المحافظ أعمال التطوير ووجه بزيادة عدد المعدات وتكثيف الاعمال وسرعة الانتهاء من المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة بنها.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال الحملة المكبرة لازالة تراكمات القمامة بشارع عزبة المرجوشي والتي بدأتها المحافظة لليوم الثالث علي التوالي حيث تم رفع أكثر من 10 الاف طن قمامة وجاري تشجير الشارع ووضع صناديق القمامة به حيث شدد المحافظ علي استكمال الحمله في باقي الشوارع التي يوجد بها تراكمات ونقل المخلفات الي المدفن الصحي بالعبور.

كما تفقد المحافظ ايضا اعمال تطوير شارع شركات البترول حيث تابع المحافظ اعمال مد خط كهرباء تقوم شركة السويدي علي تنفيذه حيث وجه المحافظ بدفع الاعمال لاستكمال رصف الشارع وتسليم المشروع والتي تصل تكلفته الي 150 مليون جنيه ويعد محورا مروريا مهما سينقل المنطقة بالكامل نقلة حضارية.

واختتم المحافظ الجولة بقرية الحصة التابعة لمركز طوخ حيث وجه المحافظ بتحرير محضر لاحد المواطنين قام بتبوير قطعة ارض علي مساحة 6000 متر لانشاء مشروع ورشة اصلاح معدات ثقيلة حيث وجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة