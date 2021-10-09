محافظ القليوبية: تطعيم 82914 من العاملين بالإدارات التعليمية ضد كورونا

كلف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، بمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي المقرر انطلاقه غدا بمدارس المحافظة في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022.

محافظ القليوبية يشدد على إنهاء تطعيم العاملين بالتعليم

وقد شدد محافظ القليوبية علي ضرورة التأكيد على الإنتهاء من كافة اعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس، ومتابعة التطعيم بلقاح كورونا لجميع العاملين بالإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة والانتهاء من تلقي جميع العاملين للقاح كورونا، حيث تم تطعيم عدد 82914 للقاح وجار تطعيم باقي العاملين .

لجان للمرور علي المدارس

كما وجه المحافظ بضرورة المرور على المدارس للتأكد من حالة النظافة العامة ونظافة خزانات المياه أعلى المدارس وجاهزية الأثاث المدرسي لاستيعاب الطلاب بجميع المدارس.

جدير بالذكر أن عدد الطلبة في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الحالي حوالي 69721 طالبا وطالبة، والمرحلة الاعدادية 342 الفا و467 طالبا وطالبة والمرحلة الثانوية 100 ألف و650 طالبا وطالبة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يتم عقد لقاءات واجتماعات دورية وأسبوعية مع جميع مديري الإدارات التعليمية؛ لمتابعة كافة الاعمال والتجهيزات بالمدارس على مستوى المحافظة قبل بداية العام الدراسي، حيث جرى تشكيل لجان للمرور على كافة الإدارات والمدارس للتاكد من جاهزيتها، مشيرا إلى وصول 90% من الكتب المدرسية وتسليمها للإدارات التعليمية والمدارس لضمان تواجدها بها قبل بدء الدراسة.