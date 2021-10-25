17 خدمة من صفحة «الهجرة» على فيسبوك للمصريين بالخارج: مبادرة «اسأل» الأبرز

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج على موقع «فيسبوك»، عن تقديم 17 خدمة، على مدار 24 ساعة، تسهيلا على المصريين المقيمين خارج مصر تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ويرصد التقرير التالي الخدمات التي تقدمها الوزارة:

تعرف على خدمات وزارة الهجرة للمصريين في الخارج

1- بوابة الشكاوى الحكومية المنظومة الإلكترونية لبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.

2- شهادة بلادي الدولارية ضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالدولار الأمريكي إلى حساب العميل خارج مصر.

3- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ​تقديم خدمات الفتوى الإلكترونية باللغة العربية وغيرها، ونشر صحيح الدين وضبط الفتوى مما يسهم في تقليل عدد المستفتين.

4- فرص استثمارية للمصريين بالخارج خطوات الوصول للفرص الاستثمارية المتاحة (خريطة الاستثمار الصناعي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر).

5- مجال التعليم العالي المراحل الرئيسية والخطوات التفصيلية لقبول وترشيح الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).

6- دليل وزارة الدفاع للتجنيد دليل وزارة الدفاع للتجنيد للمصريين بالخارج.

7- دليل خدمات قطاع الأحوال المدنية الإلكترونية دليل خدمات قطاع الاحوال المدنية يتولى قطاع مصلحة الأحوال المدنية إصدار وتوثيق مستندات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة داخل وخارج البلاد.

8- دليل الإسكان للمصريين بالخارج دليل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمصريين بالخارج.

9- مبادرة اسأل واقترح وزيرة الهجرة تجيب على تساؤلات المصريين بالخارج ضمن سلسلة ردود ننشرها على قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة.

10- تنويه بخصوص الأدوية المحظور حملها خلال السفر للمملكة العربية السعودية تنويه بخصوص الأدوية المحظور حملها خلال السفر للمملكة العربية السعودية.

11- الخدمات الإلكترونية لإدارة الهجرة والجنسية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

12- تعليمات وزارة الصحة والسكان لسلامة المسافرين التحديث السنوي لعام 2020 لدليل صحة المسافرين والخاص بمتطلبات التطعيم والتوصيات للمسافريين الدوليين والموقف الوبائي في دول العالم.

13- دليل شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج دليل وزارة القوى العاملة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج (الشركات المحظور التعامل معها والشركات التي جرى إلغاء الترخيص الخاص بها).

14- الخدمات المقدمة للطلبة المصريين العائدين من الخارج معلومات خاصة بالطلبة المصريين العائدين من الخارج.

15- استمارة نورت بلدك، لبيانات المصريين العائدين من الخارج.

16- منصة «بداية ديجيتال» للتدريب وخدمات التوظيف الإلكتروني بالتعاون بين «الهجرة» و«الأكاديمية العربية» و«الأغذية العالمي» المنصة تستهدف دعم المصريين العائدين نتيجة تداعيات كورونا والحد من الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرتي «نورت بلدك» و«مراكب النجاة».

17- معاملات التوثيق بالشهر العقار، دليل خدمات الشهر العقاري والتوثيق.