حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 26-10-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأشار البيان الصادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، إلى أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء إن حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 27 19

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 27 19

طنطا 27 18

شبين الكوم 27 19

دمنهور 27 19

بلطيم 26 20

مطروح 24 18

السلوم 26 16

سيوة 28 15

بورسعيد 27 20

دمياط 27 20

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 19

رأس سدر 28 18

نخل 24 12

نويبع 28 21

طابا 26 20

كاترين 25 10

الطور 27 19

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 30 21

مرسى علم 28 21

الفيوم 28 18

بني سويف 29 17

المنيا 30 16

أسيوط 30 15

سوهاج 31 17

قنا 32 18

الأقصر 33 18

أسوان 33 19

إدفو 34 19

أبو سمبل 33 19

الوادي الجديد 32 19

شلاتين 31 20

أبو رماد 30 19

حلايب 29 21

رأس حدربة 28 20