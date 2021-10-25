دعاء قضاء الحاجة للزواج : 10 أدعية للتيسير وإزالة العقبات

قبل الاقدام على خطوة الزواج، يحرص العديد من الشباب والفتيات على الاستعانة بترديد دعاء قضاء الحاجة للزواج، حتى يحصلوا على العون من الله سبحانه وتعالى، بداية من اختيار شريك الحياة، وحتى الاعانة على مصاريف ماقبل الزواج، وما بعده، والزواج هو مؤسسة كبيرة يبنيها الزوج والزوجة، وهو مسؤولية ضخمة تلقى على كاهل الزوجين، ولذلك يجب أن التريث والدقة في اختيار شريك الحياة، والتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى للتوفيق في الاختيار.

دعاء قضاء الحاجة للزواج

تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في ترديد دعاء قضاء الحاجة للزواج، وفقًا للمأثورات والسنة النبوية.

ويمكن ترديد دعاء قضاء الحاجة للزواج على الصيغة التالية: اللهمّ ارزقنا الزّوج الّذي يخافك، برحمتك يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ ارزقني بزوجٍ صالح تقيّ، هنيّ، محبّ لله ورسوله، ناجحٍ في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرّة قلبي وعيني.

- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث للهمّّ سخّر لي زوجاً يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك

- اللهم إن كان (اسم الشخص) خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري قربه لي وقربني له، وبارك لنا في أيامنا القادمة، وإن كان شرًا لي فاصرفه عني واصرفني عنه وعوضني بما هو خير لي.

أدعية قضاء الحاجة وإيجاد الشريك الصالح

ويكثر الاستعانة بدعاء قضاء الحاجة للزواج، وكذلك دعاء الاستخارة، مع كثرة القصص غير الموفقة في إيجاد الشريك المناسب، فيلجأ الشاب أو الفتاة للتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى طالبًا المساعدة ومد يد العون.

ويلجأ الشباب والفتيات، إلى ترديد دعاء قضاء الحاجة للزواج وتيسيره، ومن تلك الإدعية: - إلهي من لي ألجا إليه إذا لم ألجا إلي الركن الشديد الذي إذا دعا أجاب، هب لي من لدنك زوجا صالحا.. اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن، فأنت علي كل شي قدير، يا من إذا قلت لشيء كن فيكون.

- اللهم أنى أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم اعف و احفظهم لي في نفسي و مالي و اوسعهم رزقا و اعظمهم بركة و قدر لي و لدا طيبا تجعل له خلقا صالحا في حياتي و مماتي.

- اللهم اني استعففت فاغنني من فضلك بحق قولك تعالى بسورة النور وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتي يغنيهم الله من فضله.

دعاء الزواج وتيسيره

وحين يواجه البعض عقبات في اتمام الزواج، مثل تعسر الأحوال المادية، وكذلك العقبات التي من الممكن مقابلتها أثناء فترة الخطوبة، فيلجأوا إلى دعاء قضاء الحاجة لتيسير الزواج، ومنها:

- لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.