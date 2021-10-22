دعاء قضاء الحاجة يوم الجمعة .. نصح به الرسول أحد الصحابة

يوم الجمعة له فضل كبير، وهو خير أيام الأسبوع وأفضلها عند الله عز وجل، ويحرص فيه المسلمون على كثرة الدعاء والعبادة، ومن ضمن صيغ الدعاء التي يسأل الكثير عنها هي دعاء قضاء الحاجة يوم الجمعة، وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أفضل دعاء قضاء الحاجة في يوم الجمعة.

حديث انس بن مالك عن دعاء قضاء الحاجة يوم الجمعة

أفضل دعاء قضاء الحاجة يوم الجمعة هو ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى»، رواه النسائي والإمام أحمد، فإذا استخدم المؤمن هذا الدعاء سيستجيب الله له ويقضي حاجته.

دعاء قضاء الحاجة يوم الجمعة عن النبي

ومن أدعية قضاء الحاجة يوم الجمعة المحبذة هي هذا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: " يا رسول الله ادع الله أن يرد إلىّ بصرى، فقال له النبي اصبر، فرد عليه الأعمى: ليس لدى أحد يقودني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين، ثم قل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتي، ثم اذكر حاجتك".

دعاء قضاء الحاجة يوم الجمعة في صيغ أخرى

ولا تنتهي أدعية قضاء الحاجة يوم الجمعة عند هذا الحد، فهناك الكثير من الصيغ التي يمكن أن يستخدمها المؤمن في دعاء قضاء الحاجة يوم الجمعة، ومن تلك الادعية: "لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

دعاء يوم الجمعة

وولا تقتصر أدعية يوم الجمعة على دعاء قضاء الحاجة، فمن الأدعية الشهيرة المستحسنة هذا اليوم: "لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ".