التضامن: «ليس من العدل أن ينجب شخص 6 أطفال وآخر اثنين فقط والدولة تصرف عليهم»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه فى حالة تقاضي أسرة مكونة من 4 أشخاص دخل شهرى 1200 جنيه شهريًا أو 1600 جنيه، فمن المستحيل أن يصرف الفرد داخل الأسرة أقل من 400 جنيه شهريًا، أما في حالة إذا كان نفس الدخل مقسم على عدد أفراد أكثر، فإنه يتسبب في حرمان الأطفال من التغذية السليمة، ومن الصحة الجيدة، كما يتسرب الأطفال من التعليم ويلجأون إلى العمل من أجل إدخال موارد تكفي الأسرة، مشيرة إلى أن هذا يعد إجرامًا كبيرًا في حق الأسرة.

وأضافت «القباج» خلال إطلاق حملة «بالوعى مصر بتتغير» بقرى حياة كريمة، أن الأسرة كثيرة العدد في حاجة إلى موارد، وحينئذ ستكون الدولة هي الأخرى في حاجة إلى موارد، وكما ترغب الأسرة الاستثمار في أولادها، فالدولة في حاجة إلى الاستثمار في المجتمع كله، قائلة:« ليس من العدل أن ينجب شخص 6 أطفال، وآخر ينجب طفلين، ويأخذون نفس الخدمة والدولة تصرف عليهم».

زيادة أعداد عيادات 2 كفاية

ولفتت وزيرة التضامن إلى أنه فى حالة إنجاب أطفال كثيرة، سيصبح الأطفال عبئًا على الأسرة، مشيرة إلى أن عدد سكان مصر 105 مليون مواطن، ويجرى العمل على زيادة أعداد عيادات 2 كفاية، بحيث تنتشر فى كل مركز أكثر من عيادة، بخلاف عيادات وزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية.

تنفيذ 293 ألف زيارة منزلية في سبتمبر2021

وأشارت «القباج» إلى أنه يجرى تنفيذ 293 ألف زيارة منزلية في سبتمبر2021، وبذلك يصبح إجمالى زيارات طرق الأبواب 7,6 مليون زيارة توعية للأسر المستهدفة في منازلهن، منذ بدء المشروع عام 2018 حتى الآن بواقع من 6-7 زيارات للأسرة الواحدة.