اتحاد الجمعيات: زيادة عيادات «2 كفاية» إلى 400 الفترة المقبلة

قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن عيادات « 2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، يجرى تطويرها وإمدادها بالأجهزة والمعدات والأطقم الطبية، وإلحاق طبيبات وممرضات بها، بالإضافة إلى الرائدات المجتمعيات لتوجيه السيدات من خلال حملات طرق الأبواب، لتوعيتهن بضرورة التباعد بين الولادات، والاهتمام بصحة الأم والطفل، ومساعدتهم فى الحصول على الخدمة، ووسائل تنظيم الأسرة.

المشروع يستهدف الـ10 محافظات الأكثر فقرا والأعلى خصوبة

وأضاف عبد القوى لـ«الوطن»، أن مشروع «2 كفاية»، بدعم من وزارة التضامن، مشيرا إلى أنه يستهدف الـ10 محافظات الأكثر فقرا والأعلى خصوبة، وتقدم الخدمة مجانا، مشيرا إلى أن هناك 75 عيادة تنظيم أسرة ومستهدف الوصول إلى 400 عيادة، كما يجرى زيادة المحافظات المستهدفة خلال الفترة القادمة.

وأكد «عبد القوى» تكثيف خدمات تنظيم الأسرة عن طريق حملات التوعية بأهمية الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.

تنمية الأسرة المصرية تبدأ من الحد من الزيادة السكانية

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، على رأس أولويات القيادة السياسية، لافتة إلى إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الشهر المقبل، موضحة فى تصريحات صحفية لها، أنه سيجرى التوسع فى عيادات 2 كفاية، والعمل على زيادة الوعى، مشيرة إلى أن المشروع يعمل على استعادة دور المجتمع المدنى وإذكاء الجهود التطوعية.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن تنمية الأسرة المصرية تبدأ من الحد من الزيادة السكانية، لكى يشعر المواطن بالآثار الإيجابية للتنمية الاقتصادية التى تشهدها البلاد، موضحة أن مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل، يستهدف مليون سيدة فى 10 محافظات «المنيا، قنا، بنى سويف، الفيوم، سوهاج، الأقصر، أسوان، أسيوط، البحيرة، الجيزة»، بالتعاون مع 108 جمعية أهلية.