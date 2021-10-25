هل يؤثر إنجاب أكثر من طفلين على دعم «تكافل وكرامة»؟.. التضامن ترد

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يُصرف لطفلين فقط حتى لو أنجبت الأسرة 6 أطفال مثلا؛ حتى نستطيع دعم كل الأسر لتحقيق العدالة الاجتماعية، قائلة: «فيه ناس بتقولى فيه واحد خرج وهدخل الثالث مكانه»، فلن يتم دعم سوى اثنين.

استمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة إلى مرحلة الجامعة

جاء ذلك خلال افتتاح حملة «بالوعى مصر بتتغير»، بقرى حياة كريمة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة إلى مرحلة الجامعة، إذ يجرى دعمهم حتى سن 18عامًا، لافتة إلى أنه خلال عام 2021/ 2022 تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي دعم التعليم المدرسي والمهني لـ مليون طالب خارج برامج الدعم النقدي، من الأسر الأولى بالرعاية.

3.8 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث يتم صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين، و450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم، و350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام، مشيرة إلى أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل يبلغ نحو 500 جنيه شهريًا.

شروط الحصول على الدعم النقدى

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط، للحصول على الدعم النقدي تتمثل فيما يلي:

- ألا يكون لدى المستفيد سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

- ألا يمتلك ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

ـ ألا يمتلك معدات ثقيلة مثل «لودر، ماكينة طحين، خلاط بناء».

ـ يشترط للحصول على معاش «تكافل وكرامة»2021، ألا يمتلك إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

ـ ألا يحصل على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.