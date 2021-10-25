«الهجرة» توفر فرص عمل لشباب بني سويف ضمن مبادرة «مراكب النجاة»

تزور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، المركز الألماني المصري للتوظيف والهجرة وإعادة الادماج، محافظة بني سويف، غدًا، في إطار فعاليات مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، واستعراض فرص العمل من الجهات المختصة والتي تلائم طبيعة المحافظة، إذ تعد محافظة بني سويف من ضمن قائمة المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

فرص عمل للشباب في محافظة بني سويف

وقال مصدر بوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن زيارة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، محافظة بني سويف غدًا، يجرى فيها عرض فرص العمل بألمانيا، وذلك بعد خوض الراغبين للسفر إلى ألمانيا عدد من التدريبات التابعة للمركز الالماني المصري للتوظيف والهجرة.

كيفية إدارة المشروعات الصغيرة

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن» أن التدريبات التي يقدمها المركز المصري الألماني تتناول عددًا من المحاور الرئيسية والهامة والتي تشمل التأهيل الوظيفي، الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، بالإضافة لمهارات تأسيس مشروع خاص والتي في مجملها تستهدف تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم لإيجاد فرص عمل أفضل وتنويع مصادر الدخل الخاصة بهم، وتتنوع موضوعات التدريبات بين تطوير المهارات الذاتية من أجل تحسين فرص التوظيف، ومن أجل تطوير مهارات إدارة المشروعات الصغيرة.

وأوضح المصدر أن توفير فرص للعمل لشباب المحافظة يجرى بالتعاون مع الجهات المسئولة والوزارات المعنية، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعية عن خدمات المركز الألماني المصري للتوظيف المختلفة، وخطوات الهجرة لألمانيا من أجل العمل ومحاضرات توعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة.