المركز المصري الألماني ينظم تدريبا عن «مخاطر الهجرة غير الشرعية»

نظم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، برنامجًا تدريبيًا لشباب محافظة بني سويف، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

يأتي ذلك في إطار التعاون المصري الألماني في مجال التوظيف والتدريب والتوعية بفرص وخطوات الهجرة الآمنة ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وفي إطار زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لمحافظة بني سويف المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وبدأ البرنامج التدريبي، بعقد محاضرات توعية عن خدمات المركز المختلفة وخطوات الهجرة لألمانيا من أجل العمل ومحاضرات توعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة، ويلي ذلك محاضرات وتدريبات متنوعة على مدار 5 أيام وتتنوع موضوعات التدريبات بين تطوير المهارات الذاتية من أجل تحسين فرص التوظيف ومن أجل تطوير مهارات إدارة المشروعات الصغيرة.

وتمّ الإعداد والتنسيق للبرنامج تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي أكد على دعمه الكامل للبرنامج محفزاً على أهمية التنوع في الموضوعات المستهدفة وأن تكون على نطاق أوسع لتستهدف كل فئات الشباب، مؤكّداً الدور الواضح والمميز الذي تقوم به وزارة الهجرة، خاصة مع الاستفادة من كل أوجه الشراكة والتعاون المثمر داخلياً وخارجياً، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم بها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في أكثر من مشروع تنموي على أرض محافظة بني سويف.

ومن جهته، قال السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، إنَّ محافظة بني سويف تعد أول محافظة يتمّ بها تنفيذ هذه النوعية من التدريب خارج القاهرة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث يتناول البرنامج التأهيلي عدداً من المحاور الرئيسية والهامة والتي تشمل: «التأهيل الوظيفي، الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، بالإضافة لمهارات تأسيس مشروع خاص والتي في مجملها تستهدف تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم لإيجاد فرص عمل أفضل وتنويع مصادر الدخل الخاصة بهم».

من جهتها، أعربت الدكتورة سحر علي مديرة المركز المصري الألماني، عن سعادتها ببدء الأنشطة والتدريبات خارج نطاق المركز بالقاهرة، مؤكّدة أنَّ بني سويف هي المحطة الأولى وسوف تليها العديد من الأنشطة والجولات بمحافظات مبادرة «مراكب النجاة» الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج قد تمّ افتتاحه في نوفمبر الماضي بالتعاون بين الحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» ووزارة الدولة للهجرة شئون المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي يتمّ تنفيذها في 14 محافظة وتهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب.