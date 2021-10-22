6 معلومات عن سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية

أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على أن تعيين سارة نبيل محمد منصور، معاونا لسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة للشؤون الاقتصادية ضمن الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، يهدف إلى التمكين الحقيقي للشباب، وهو نهج تتبعه الوزارة، ويبرهن على إيمان القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وما تستطيع تقديمه لخدمة الوطن، وذلك من خلال تأهيل الشباب للقيادات السياسية من خلال البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة.

محطات في حياة معاون وزارة الهجرة للشؤون الاقتصادية

وأكدت وزارة الهجرة على أن اختيار معاوني الوزارة جاء بعد تدقيق شديد في خبرات ودراسة الفتيات، خاصة أنهن من خريجات الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي، وذلك يعكس رؤية الدولة في تمكين حقيقي للشباب، هذا النهج الذي تتبعه وزارة الهجرة منذ تواجدها بالحكومة المصرية، ويرصد التقرير التالي السيرة الذاتية لسارة نبيل معاون وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج للشؤون الاقتصادية بالوزارة:

1- تاريخ الميلاد: 26 أغسطس 1987.

2- مواليد المنصورة/ محافظة الدقهلية.

3- حاصلة على بكالوريوس التجارة، شعبة الاقتصاد، بكلية التجارة، جامعة المنصورة، 2008، وباحث بالماجستير.

4- مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال بشركة النبيل للتطوير العقاري.

5- خريجة الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة «plp»، والأكاديمية الوطنية للتدريب 2019.

6- حصلت على الدورات التدريبية الآتية:

- البروتوكولات والمراسم.

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- إدارة الموارد البشرية.

- إدارة الأعمال.

- التسويق.

- إدارة الأزمات

- إدارة الأفراد

- دورة إدارة الأعمال والتسويق في الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة.

- دورة الأمن القومي في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

- عضو اللجنة المنظمة للمؤتمرات الرئاسية للشباب ومنتدى شباب العالم.

- عضو اللجنة المنظمة لملتقى الشباب العربي الإفريقي.