وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في بوسطن لتعريفهم بإنجازات الدولة

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء تفاعليًا مع عدد من المصريين في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في إطار حرص الوزيرة على تعريف المصريين بالخارج بالمستجدات التي تحدث في مصر من تنمية ونهضة حقيقية في مختلف المجالات.

مكرم: المصريون بالخارج لهم مواقف مشرفة في دعم الدولة والترويج للمبادرات الوطنية

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم بحسب بيان عنها، أنّ لقاء المصريين بالخارج وبينهم الأجيال الناشئة، يأتي إيمانًا بأهمية دور المصريين بالخارج في الترويج للوطن، والتعريف بما يحدث في مصر، باعتبارهم سفراء ينقلون الحقيقة ولديهم الفرصة للرد على أي شائعات، مشيرة إلى جهود الوزارة في دعم الهوية والتعريف بجهود القضاء على العشوائيات.

وثمّنت الوزيرة، مساهمة المصريين بالخارج في المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بما يتجاوز 5 ملايين جنيه، وجهود المستثمرين المصريين في الترويج للمنتجات المصرية، واستعراض نماذج للمستثمرين المصريين الذين حققوا نجاحات بارزة في مصر.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنّها فخورة بالخبرات المصرية التي تشارك في اللقاء، مرحبة بكل مشاركاتهم واقتراحاتهم، ضمن جهود علماء وخبراء مصر بالخارج للمشاركة برؤاهم وأفكارهم البناءة لتحقيق لرؤية مصر للتنمية المستدامة، ودعم الجمهورية الجديدة، مستعرضة دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية وتمكين الشباب في مختلف المجالات، وملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج وتعريفهم بهويتهم وحضارتهم، ومقتضيات الأمن القومي المصري، وتعريفهم باتحاد شباب الجمهورية الجديدة، مؤكدة تعاون وزارات ومؤسسات الدولة بما يلبي احتياجات ومقترحات المصريين بالخارج.

وأضافت الوزيرة أنّ المصريين بالخارج لهم دائمًا مواقف مشرفة في دعم الدولة والترويج للمبادرات الوطنية التي تدعم بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، كما أجابت على أسئلة المشاركين في اللقاء، مرحبة بأي استفسار للمصريين بالخارج عبر قنوات التواصل الرسمية للوزارة.

السفير عمرو عباس: نرحب بجهود المصريين بالخارج ومشاركاتهم في دعم الاستثمار

ومن ناحيته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والمصريين بالخارج، أنّ الوزارة نظمت نسختين من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والعديد من الزيارات للمشروعات القومية، مرحبًا بتنظيم المزيد من الزيارات ليشاهد المصريون بالخارج بأنفسهم ما يحدث من إنجازات على أرض مصر.

وأكد عباس أنّ ما تشهده مصر في السنوات السابقة يؤكد عزم القيادة السياسية على الانتقال بمصر إلى مرحلة مختلفة من البناء والتنمية، وتوفير الفرص الآمنة للشباب، وفتح أبواب الاستثمار أمام المصريين بالخارج للمشاركة في المشروعات المختلفة داخل مصر ودعم جهود التنمية، مرحبًا بمقترحات الجاليات المصرية بالخارج والتواصل مع الجهات المختصة لتذليل أي عقبات.

وفي السياق ذاته، أوضح المشاركون من المصريين في بوسطن فخرهم بما تحققه مصر من معدلات تنمية برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا.

المصريون في بوسطن: اللقاء أضاف لنا الكثير حول جهود الدولة المصرية وفرص الاستثمار

وأكد المشاركون أنّ اللقاء أوضح لهم الكثير من الجهود التي تستحق الإشادة بجهود القيادة السياسية لتوفير الحياة الكريمة واللائقة بالمصريين، والتعريف بجهود مؤسسات الدولة للمصريين بالخارج، كالخريطة الصناعية وأنظمة الشباك الواحد، مثمّنين حرص وزيرة الهجرة على الرد على أسئلتهم بشفافية وتفاصيل واضحة.

وتابع المشاركون أنّهم سيروجون لجهود الدولة المصرية في مجتمعاتهم، إلى جانب دعم الجهود الوطنية المخلصة للانطلاق بمصر إلى آفاق تنموية أكبر، والتوسع في الترويج خارجيًا للاستثمار في مصر، ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث فيها.