لجنة من حقوق الإنسان بـ«الداخلية» تمر على أقسام الشرطة بالإسماعيلية

مرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، في أحد محاورها، إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واستمرارا لتنفيذ خطة المرور على كافة المواقع الشرطية، للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.